В Москве: МИД заявил, что Россия приостанавливает реализацию российско-японского соглашения 1998 года, которое позволяло японским рыбакам вести промысел морских биоресурсов в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курил. Решение принято из-за того, что в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат и будет отменено при выполнении японской стороной всех своих финансовых обязательств.
Когда самолеты стали летать на новый аэродром Итурупа, некоторые пассажиры обратили внимание на бирюзовое пятнышко, заметное по курсу захода борта с океанской стороны, где-то между Рейдовым рыбоводным заводом и «Жаркими водами»....