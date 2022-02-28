В Москве установили стелу основоположникам самбо, в их числе – наш земляк Василий Ощепков

Скульптурную композицию, занявшую почетное место на Аллее Славы крупнейшего спортивного комплекса мира, торжественно открыли 22 февраля. Она стала фрагментом мемориала, посвященного основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Анатолию Харлампиеву и сахалинцу Василию Ощепкову.

Создание мемориала в Лужниках инициировали Российское военно-историческое общество и всероссийская федерация самбо. И уже в 2020 году народный художник РФ, скульптор Салават Щербаков выполнил основную авторскую работу по мемориалу.

Примечательно, что вписавшаяся в него стела снабжена QR-кодом. Отсканировав его, можно больше узнать об истории русского национального спорта – самбо и его основателях. К примеру, о Василии Ощепкове.

Незаконнорожденный сын сахалинской каторжанки появился на свет в Александровском посту 25 декабря 1892 года (по новому стилю 7 января 1893 года). В одиннадцать лет мальчик остался сиротой, воспитывался под опекой государства и вырос в образованного интеллигентного юношу.

Тогда в России по решению царя Николая II создавалась первая в мире контрразведывательная служба, кадровый состав которой формировался преимущественно из сирот. Эта цель особо не афишировалась, но подростков направляли на специальную учебу. Василий Ощепков получил отличное образование в духовной семинарии Токио.

Кроме различных наук, под руководством знаменитого наставника Дзигоро Кано он постиг основы борьбы дзюдо. Сахалинец стал первым русским мастером, получившим черный пояс в 1913 году. Благодаря Ощепкову в России появилось два вида спорта – дзюдо и самбо («самооборона»), которые получили большое распространение и популярность. Наш земляк стал мировой известностью.

К 120-летию со дня рождения легендарной личности в Александровске-Сахалинском на фасаде детско-юношеской спортивной школы появилась памятная доска работы заслуженного художника России, скульптора Владимира Чеботарева. Школа стала носить имя Василия Ощепкова.

Но на местном и областном уровнях не раз возникал вопрос об установке памятника основоположнику русской национальной борьбы самбо в его родном городе. Санкт-петербургский скульптор Артем Мельников воссоздал образ человека-легенды. Однако с 2016 года памятник Ощепкову находится в одном из складских помещений Александровска-Сахалинского.

Работники центральной библиотечной системы города не раз предлагали временно установить скульптуру на своей территории, обещали присмотр, обустройство, уход. Но у местных чиновников на этот счет другие виды. Они надеются, что памятник займет свое место, когда откроется новый спортивный комплекс. Только дело это долгое – шесть лет уже минуло. Что тут попи­шешь? Александ­ровск-Са­­ха­­линский не Лужники…

Людмила Николаева.