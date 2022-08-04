В Москве в течение нескольких часов тушили пожар на складе Ozon

Огонь захватил помещения площадью 55 тыс.кв. метров и на половине из них рухнула кровля. Было эвакуировано около 1000 человек, 13 госпитализированы.

На тушении пожара работали более 150 человек, 40 единиц техники, вертолёты МЧС.

Здание застраховано на 6 млрд, а его содержимое — на 11 млрд.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, это один из крупнейших убытков за последнее время. Предварительный ущерб от пожара страховщики оценивают в сумму более 10 млрд рублей.

В качестве одной из версий причины пожара на складе рассматривается поджог.

В чатах продавцов, работающих с Ozon, появилась информация, что компания ввела компенсации за повреждённые товары (новый раздел в оферте Ozon) — но оформить такую услугу можно только после 4 августа. То есть после того, как загорелся распределительный склад.