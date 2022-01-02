В музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» открылась новая выставка

Здесь представлены художественные работы, произведения писателей и поэтов, которые рассказывают о развитии островного края. Каждый предмет в экспозиции подобран с любовью и подчеркивает уникальность нашей малой родины.

Выставочный проект «Сахалин и Курилы: сквозь время» представляет творческий взгляд на развитие региона в послевоенный период. В зале размещены предметы из фондов Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Сахалинского областного художественного музея и Невельского историко-краеведческого музея. Культура, образование, нефтяная и угольная промышленность и многие другие важные отрасли представлены сквозь творческую призму островных художников и писателей. Экспозиция дополнена уникальными документальными сюжетами сахалинских журналистов 60–80-х годов XX века, предоставленными Государственным историческим архивом.

Отметим, летом 2021 года выставку в мобильном формате в виде планшетов представили фактически в каждом районе области в рамках проекта «Сахалинское лето».

– Когда мы разрабатывали концепцию настоящей выставки, мы исходили из особой специфики музея – что мы как литературно-художественный музей можем рассказать посетителю об истории нашего региона? Выставка очень ностальгическая, добрая, не случайно, имела большой успех летом прошлого года, когда в рамках проекта «Сахалинское лето» мы ее показали жителям севера и юга острова Сахалин, – рассказала директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

Выставка «Сахалин и Курилы: сквозь время» будет работать в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» с 4 января до 13 марта. Отметим, сегодня, 2 января, выставка открылась в Ногликах, Холмске, Макарове, Южно-Курильске. В ближайшие дни нового года она также откроется и в других городах Сахалинской области.