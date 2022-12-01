В напряженной борьбе. София Надыршина завоевала «бронзу» этапа Кубка России по сноуборду

Пошел счет медалям

На территории горнолыжного курорта «Абзаково» (с. Новоабзаково, Республика Башкортостан) состоялся первый этап Кубка России по сноуборду сезона 2022/2023 в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

В активе островных сноубордистов одна награда. Ее обладательницей стала София Надыршина. Она заняла третье место в параллельном слаломе, сообщили в региональном министерстве спорта.

До финиша доехали

В Полярных Зорях во­зобновился Кубок России по горнолыжному спорту. Участники соревнований провели гонку третьего этапа в слаломе.

Старт у горнолыжников на новой трассе выдался неудачным.

У мужчин из 51 заявленного спортсмена до финиша доехала лишь половина, а из 37 женщин финишировали 20.

Лучший результат среди островных горнолыжников показал Леонид Трясов, занявший девятое место. Рядом с топ-10 были Александр Кудрявцев (одиннадцатое место) и Назар Чернов (двенадцатое).

В десятку сильнейших заехали сахалинские горнолыжницы Рината Абдулкаюмова (пятое место) и Софья Крохина (восьмое).

«Кубок юных надежд»

Сахалинские спортсмены успешно выступили на краевых соревнованиях по плаванию среди детей-инвалидов всех категорий «Кубок юных надежд» в Хабаровске. Островные пловцы завоевали шесть медалей, в том числе три золотые, одну серебряную и две бронзовые.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из четырех регионов ДФО. Островную команду представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта и спортшколы по плаванию Южно-Сахалинска.

Алексей Гридяев завоевал три «золота» на дистанциях 50 м на спине, 50 м вольным стилем и 100 м брассом. Виталий Герасин стал серебряным призером на стометровке вольным стилем, а также взял две «бронзы» в дисциплинах «50 м вольным стилем» и «50 м на спине».

Еще двое участников сахалинской команды Леонид Нанака и Илья Серебряков выступали вне конкурса на дистанциях 50 и 100 м на спине и показали хорошие результаты.

В рамках соревнований тренер-преподаватель команды Оксана Новик выступила на круглом столе, посвященном вопросам развития адаптивного плавания на Дальнем Востоке.

– Было приятно и очень полезно пообщаться с коллегами. Я рассказала им про мою методику – как и сколько мы работаем с детьми. Это выступление имело большой успех, и я получила множество предложений о сотрудничестве по развитию спорта на Дальнем Востоке. Очень здорово и приятно получить высокую оценку своей работы, – поделилась тренер-преподаватель.

Оксана Новик пригласила дальневосточных тренеров и спортсменов присоединиться к открытому зимнему фестивалю адаптивного спорта, который пройдет 18 декабря в Южно-Сахалинске.

Наши – не робкого десятка

Во Владивостоке состоялся открытый всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренера Гусейна Асалиева. Его участниками были юноши и девушки не старше 16 лет из разных стран и регионов России – всего около 400 участников. Победители получили чемпионский пояс и право на присвоение разряда «кандидат в мастера спорта».

Островной регион представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска и спортивной школы им. Н. П. Карпенко г. Шахтерска.

В турнире мальчиков 2013 – 2014 г. р. первое место занял Александр Дзех (весовая категория до 45 кг), второе – Алихан Фахритдинов (до 28 кг), третье – Иван Серафимов (до 28 кг).

В состязаниях борцов 2010 – 2012 г. р. отличился Дмитрий Шевченко, ставший победителем в весе до 70 кг.

Бронзовые награды были вручены Льву Кобзарю (до 38 кг), Гасану Фахритдинову (до 42 кг), Вадиму Киму (до 48 кг) и Льву Варламову (до 60 кг).

В старшей возрастной группе (2007 – 2009 г. р.) серебряными призерами стали Даниил Соломатин (до 41 кг) и Муслим Хадуев (до 75 кг), бронзовыми – Владимир Шеварев (до 48 кг), Гасан Рамазанов (до 68 кг), Нуржигит Яхияев (до 75 кг).

В турнире девушек на третью ступень пьедестала почета поднялась Ярослава Малышева, боровшаяся в категории до 53 кг.

– Всего в активе наших борцов два первых места, три вторых и девять третьих, – подвел итог старший тренер сборной команды области, судья всероссийской категории Александр Ваулин.

Номер на пилоне

В Южно-Сахалинске прошел областной чемпионат по пилонному спорту. В нем приняли участие 18 спортсменок в возрасте от 6 до 50 лет и старше из Поронайска и областного центра.

Федерация пилонного спорта – очень молодая и активно развивающаяся спортивная организация, которая появилась у нас лишь в начале этого года, но уже провела множество красивых и интересных соревнований.

Чемпионат проходил среди «начинающих», «любителей» и в «открытом классе», куда могли заявиться все желающие. Судьи оценивали исполнение, артистизм участниц, уровень сложности номера. За ошибки спортсменкам начислялись штрафные баллы.

– В пилонный спорт я пришла из гимнастики. Оба эти вида спорта непростые: требуют дисциплины, упорных тренировок и творческого подхода. Но занятия на пилоне мне показались интереснее, – рассказала юная спортсменка Василиса Рябова.

Высокие результаты в категории «дети, 6 – 9 лет» показали Вероника Герасимова, Изабелла Каленберг и Василиса Рябова.

Среди юниоров в категориях «начинающие», «открытый класс» и «любители» лучшими стали Диана Разова, Дарья Серина, Екатерина Пак, Анжелика Рясная.

Среди взрослых победителями и призерами соревнований стали Юлия Алмакаева (начинающие), Анна Галаева (начинающие), Юлия Ильина (начинающие), Анна Важова (любители), Татьяна Сатановская (любители), Ольга Го (любители).

Первое место в категории «40+, начинающие» завоевала Наталья Налимова. Победительницей в открытом классе среди взрослых спортсменов стала Аделина Зименкова.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.