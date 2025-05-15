В Невельске начали подготовку к перекачке нефтепродуктов с севшего на мель китайского судна

Специалисты федеральной «Морспасслужбы» возводят подвесной трубопровод для дальнейшей перекачки горюче-смазочных материалов с китайского балкера An Yang 2, севшего на мель у берегов Невельска этой зимой.

Соглашение о выгрузке топлива с судна подписали правительство региона и делегация из Китая. Пять членов экипажа, не участвующие в поддержании жизнеспособности балкера, вернутся на родину.

Раньше на месте спасательной операции возвели подъездной путь и площадку для промежуточного резервуара, куда будет сливаться топливо с An Yang 2. Там же организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных формирований «Морспасслужбы». Параллельно собственник судна разрабатывает документацию по снятию судна с мели, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Как известно, 8 февраля нынешнего года судно An Yang 2 под флагом КНР выбросило на мель в двух километрах южнее невельского порта. На его борту находились 20 членов экипажа, все — граждане Китая.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

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