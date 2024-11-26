Среда, 27 ноября, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

В Невельске определили лучших спортсменов в миниволей

Фото: https://t.me/minsport65

Открытый турнир Невельского городского округа по миниволей «Кубок Татарского пролива» собрал 32 команды.

Спортсмены из южных районов области выяснили, кто самый сильный в игре с мячом. Соревнования проходили в четырёх группах: «Микс до 200 лет», «Микс 200+», «Женщины до 200 лет» и «Женщины 200+». 200 – это сумма лет игроков на площадке.

Победителями в этих номинациях стали команды «Чёрная пантера» и «Форсаж» из Корсакова, «Пламя» из Смирных и «Амазонки» из Долинска.

Всех победителей наградили кубками, медалями, грамотами и ценными призами от спонсора.

Предыдущая статья
Нивхско-русский словарь Владимира Санги презентовали в Ногликах
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ