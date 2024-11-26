В Невельске определили лучших спортсменов в миниволей

Открытый турнир Невельского городского округа по миниволей «Кубок Татарского пролива» собрал 32 команды.

Спортсмены из южных районов области выяснили, кто самый сильный в игре с мячом. Соревнования проходили в четырёх группах: «Микс до 200 лет», «Микс 200+», «Женщины до 200 лет» и «Женщины 200+». 200 – это сумма лет игроков на площадке.

Победителями в этих номинациях стали команды «Чёрная пантера» и «Форсаж» из Корсакова, «Пламя» из Смирных и «Амазонки» из Долинска.

Всех победителей наградили кубками, медалями, грамотами и ценными призами от спонсора.