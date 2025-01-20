В Невельске почтили память погибших рыбаков в Беринговоморской экспедиции

19 января 1965 года произошла страшная трагедия для рыбопромыслового флота СССР в Беринговом море.

В сильный шторм с ураганным морозным ветром потерпели крушение сразу четыре траулера, которые добывали сельдь недалеко от Аляски. Три рыболовецких судна, «Себеж», «Севск» и «Нахичевань», были приписаны Невельской базе тралового флота. Четвёртое – приморский «Бокситогорск». Тогда погибло более 120 человек. Спасти удалось лишь одного – мастера добычи приморского судна Анатолия Охрименко. Основная причина гибели судов – обледенение в условиях жесткого шторма.

В 60-ю годовщину катастрофы невельчане возложили цветы к мемориалу «Памятник экипажам судов «Севск», «Себеж» и «Нахичевань», погибшим 19 января 1965 года на трудовом посту». А в Невельском доме культуры им. Г. Невельского собрались родственники, друзья, коллеги погибших рыбаков, курсанты мореходного училища. Со сцены звучали слова благодарности и утешения.

– Круглый год, в любую погоду несут вахту труженики моря. Нелегким и опасным трудом они обеспечивают достаток в своих семьях, укрепляют экономику и социальную сферу региона. Я искренне желаю каждому рыбаку удачи и благополучного возвращения домой. Пусть трагедии больше не повторяются, – сказал председатель правительства области Александр Белик.

Почтить память погибших рыбаков прилетел Андрей Матвеевский, внук капитана СРТ «Себеж» Михаила Дворянцева. Он поделился историей о том, как его семья узнала о трагедии.

– Моя мама была в школе, когда пришла эта горькая весть. По лицам учителей было понятно, что что-то произошло. Последовали долгие дни ожидания и надежды. Когда к нашему дому подъехала чёрная «Волга», а в квартиру вошло несколько мужчин, бабушка всё поняла и потеряла сознание. На этой же «Волге» её отвезли в больницу. Четверо детей надолго остались одни. И мама всегда с благодарностью вспоминала всех невельчан, которые пришли на помощь в эти самые трудные для нашей семьи дни, – рассказал Андрей Матвеевский.

Елена КУЛИКОВА.