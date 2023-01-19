В Невельске почтили память рыбаков, погибших в Беринговом море в 1965 году

58 лет назад стихия унесла жизни более 120 моряков, три невельских траулера -«Севск», «Себеж», «Нахичевань» и приморское судно «Бокситогорск».

В сквере памяти погибших рыбаков собрались представители правительства области и администрации Невельского района, курсанты Сахалинского морского колледжа, работники рыбной отрасли, представители общественных объединений.

На церемонии возложения венков к памятнику выступили региональный министр по рыболовству Иван Радченко, мэр Невельского района Алексей Шабельник и председатель муниципального собрания депутатов Иван Насыпайко. В своей речи представители власти отметили, что профессия рыбака по сей день остаётся одной из самых опасных на земле.

По сложившейся традиции настоятель Невельского православного прихода Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Константин отслужил заупокойную литию по погибшим в море.