В Невельске появилась «умная остановка»

Жители обратились на прямую линию главы региона с просьбой установить павильон рядом с домом № 2 по улице Советской.

– Скоро ударят морозы, и ждать автобуса на улице будет очень не комфортно, – сетовали невельчане.

Все вопросы, поступившие на прямую линию главы региона, были оперативно взяты в работу. По многим из них были даны поручения. Так, губернатор распорядился в течение недели установить в Невельске закрытый остановочный павильон, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Умная остановка» оснащена электроосвещением и вентиляцией. Тепло в холодный сезон обеспечивают электрообогреватели. Для удобства пассажиров установлены скамейка и урна. Вход оборудован пандусом для маломобильных жителей.

Напомним, на прямую линию Валерия Лимаренко поступило больше тысячи вопросов. Более половины из них – во время эфира, который продолжался два часа на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в аккаунтах губернатора в Instagram и на YouTube.

Александр Зубков.