В Невельске прямо с набережной ловят осьминогов!

Кто-то из любителей такой «рыбалки» выложил в общем доступе небольшое видео с этим процессом. Оно вызвало немало восторженных откликов, многих интересовало, на что же клюет осьминог.

Вот как прокомментировал ситуацию наш постоянный консультант, кандидат биологических наук Виталий Никитин:

– Вообще появление осьминогов в сентябре в прибрежье в Татарском проливе – обычное явление, ничего особенного в этом нет. Обычно этих очень умных обитателей моря, чей интеллект ученые сравнивают с интеллектом дельфинов, не ловят на удочку, а просто собирают во время отлива. Они, как правило, прячутся под камнями. В Холмском, Невельском, других районах люди иногда собираются маленькими «колхозами» и коллективно собирают головоногих.

Некоторые используют искусственные ловушки. Ещё в древности люди размещали на побережье глиняные кувшины, в которых и прятались осьминоги. Современные ловцы изготавливают ловушки по такому же принципу, например, из обрезков широких пластиковых труб.

Нелишне предостеречь ловцов от использования таких запрещенных орудий лова, как тройники, кошки. Способ варварский, кошка своими стальными зубьями цепляет все живое, что попадётся на пути. За её использование грозит серьёзная административная ответственность.

Можно попробовать простую снасть с толстой леской, увесистым грузилом и большим крючком. В качестве наживки использовать органику – краба или рыбу. Процесс приготовления блюд из осьминога такой же, как и из кальмара.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Источник видео: Ostrov65RF.