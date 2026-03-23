В Невельске спасена заблудившаяся кабарга

Фото: ТГ-канал фонда защиты природы "Зеленый Сахалин".

Местные жители и сотрудники фонда «Зелёный Сахалин» помогли дикой кабарге, которая случайно оказалась в городе: потеряла ориентацию. Это уже не первый случай, когда животные теряются в городе.

Невельчане не стали беспокоить испуганное животное. Они отогнали собак и держались на расстоянии. Это позволило специалистам спокойно её поймать.

Осмотр кабарги показал, что у неё нет травм. Она просто проваливалась в рыхлый снег и устала, что и привело к потере ориентации. В поисках укрытия она спряталась в кустах. Её «сдали» торчащие из-под снега уши.

Животное отвезли в лес и выпустили на волю. Перед уходом кабарга даже ненадолго попозировала своим спасителям.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

