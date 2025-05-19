В Невельском порту начали откачивать топливо с севшего на мель китайского судна

Накануне был возведён подвесной трубопровод для перекачки мазута из баков судна в промежуточный резервуар-термос на специально оборудованной площадке на берегу.
Отсюда мазутовозы перевозят этот специфический груз на специализированный склад.
Операцию по освобождению невельского «пленника» от горючего проводят специалисты федеральной «Морспасслужбы». В работах задействовано 11 человек и две единицы техники, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Соглашение о выгрузке горюче-смазочных материалов с An Yang 2 достигнуто ранее на переговорах между правительством области и китайской делегацией. Собственник уже разработал документацию по снятию судна с мели и направил её в Росприроднадзор.
Антон СМОЛЯКОВ.
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