В Ногликах презентовали мобильное приложение «Нивхская азбука»

Оно поможет в изучении алфавита коренного народа Сахалина. Несмотря на сложность языка, даже новички смогут освоить его и выработать правильное произношение благодаря встроенному аудио сопровождению и транскрипции.

Мобильная азбука ориентирована в первую очередь на детей, но может быть полезна и взрослым для повторения или закрепления знаний. Последовательное выполнение заданий превращает обучение в игру. Главным проводником в мире нивхского языка стал персонаж по имени Лерган. Яркие иллюстрации, звуковые эффекты и простой интерфейс делают работу с приложением доступной даже для самых маленьких пользователей.

Елена КУЛИКОВА.