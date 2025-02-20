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В Ногликах презентовали мобильное приложение «Нивхская азбука»

Фото: "Знамя труда".

Оно поможет в изучении алфавита коренного народа Сахалина. Несмотря на сложность языка, даже новички смогут освоить его и выработать правильное произношение благодаря встроенному аудио сопровождению и транскрипции.

Мобильная азбука ориентирована в первую очередь на детей, но может быть полезна и взрослым для повторения или закрепления знаний. Последовательное выполнение заданий превращает обучение в игру. Главным проводником в мире нивхского языка стал персонаж по имени Лерган. Яркие иллюстрации, звуковые эффекты и простой интерфейс делают работу с приложением доступной даже для самых маленьких пользователей.

Елена КУЛИКОВА.

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