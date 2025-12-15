В Ногликах прошла спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья

Она собрала 11 участников. Программа соревнований включала множество видов спорта: шашки, бадминтон, плавание, пулевую стрельбу, дартс, броски мяча в кольцо и на дальность, прыжки с места в длину, адаптивную боччу. На соревнования пришли родственники и друзья участников, чтобы поддержать их. Победители в каждой дисциплине награждены грамотами и медалями, что стало заслуженным признанием их усилий.

Главная цель соревнований – привлечь людей с ОВЗ к занятиям физкультурой и спортом для их оздоровления и социализации.