В Ногликах возбуждено уголовное дело о халатности. Районная казна получила «пробрешину» в 16,3 миллиона

Вот так новости! Еще пару лет назад вся область порадовалась за Ноглики, где по нацпроекту «Образование» построили современную школу на 300 мест на месте старой, обветшавшей школы №2.

1 сентября 2023 года по случаю открытия этой замечательной школы, оснащенной по последнему слову техники, прошла торжественная линейка, на которой присутствовали и министр образования региона Анастасия Киктева, и мэр района Сергей Камелин, и руководство строительной компании-подрядчика, выполнившей все основные работы на этом объекте в полном объеме и точно в срок.

Строители отмечали, что были рады создать комфортную среду для школьников и в самом здании, и на прилегающей территории, где были оборудованы площадки для занятий футболом и баскетболом, а также спортивный и детский городки…

Торжества отгремели, новое учебное заведение вступило в строй. Прошло некоторое время, и вдруг выяснилось, что с финансовой частью проекта не все обстоит гладко и красиво. Дошло до возбуждения уголовного дела о халатности с нанесением многомиллионного ущерба казне. Скандал!

Региональная прокуратура официально сообщила о результате проверки соблюдения законодательства при реализации нацпроекта «Образование» при исполнении местной администрацией муниципального контракта «Строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики».

Проверяющие установили, что в августе 2023 года подрядчик направил районной администрации документы о выполненных работах на сумму 59 млн руб. и их приёмке. Заказчик в лице мэрии документы принял и подписал без замечаний и претензий, но при этом в установленный контрактом срок работы не оплатил.

Подрядчик обратился с иском в региональный арбитражный суд. Его решением от 17 июня прошлого года с администрации района взыскана задолженность в пользу подрядчика по оплате принятых работ в рамках мунконтракта, а также пени и неустойка на общую сумму 16,3 млн руб.

Прокуратура пришла к выводу, что к особо крупному ущербу муниципальному бюджету привело ненадлежащее исполнение сотрудниками администрации района своих обязанностей.

По материалам прокурорской проверки Тымовский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК России 13 мая возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Ход расследования уголовного дела прокуратура держит на контроле.

В региональном следственном управлении сообщили, что речь идет о муниципальном контракте, заключенном в 2019 году между администрацией и подрядчиком. Им были предусмотрены проектирование и строительство школы. После выполнения работ подрядчик направил в адрес администрации пакет документов о стоимости работ, сумма за выполнение которых не была учтена в лимитах бюджетных обязательств. Администрация приняла предъявленный объём работ подрядчиком без замечаний и, вместе с тем, в установленный срок не приняла мер по оплате.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P. S.

Уголовный кодекс РФ по ч. 1.1 ст. 293 предусматривает наказания вплоть до штрафа в полмиллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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