В новом статусе

Дорогу Южно-Сахалинск – Синегорск начнут асфальтировать в следующем году. А в нынешнем наиболее уязвимые участки трассы длиной 850 метров отсыпят щебнем.

Первый этап работ завершат до конца августа. Кроме того, покрасят пешеходные и мостовые ограждения и установят урны на автобусных остановках. В районе села Санаторное восстановят откос насыпи земляного полотна.

Полностью щебеночное покрытие дороги будет восстановлено до конца октября. Необходимое финансирование этой работы – 40 миллионов рублей – предусмотрено текущими правками в закон о бюджете Сахалинской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, этот участок передан в областную собственность.

Асфальтирование трассы планируется начать в следующем году. Ранее был разработан проект 1 этапа реконструкции. Длина участка – 7,9 километра. В этом же году начнется разработка проектной документации на асфальтирование второго отрезка трассы. В рамках дорожных работ предлагается в том числе обустроить тротуары и дренажную систему, построить автобусные остановки и установить освещение.

На асфальтовом отрезке дороги длиной 18 километров восстановлены поврежденные участки, нанесена разметка, проводится окос полосы отвода.

Ирина НОВИКОВА.