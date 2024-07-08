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В новые квартиры

Ещё 24 семьи в Долинском районе переехали из аварийного жилья в современную новостройку.

Новую четырёхэтажку на 24 квартиры возвели в селе Сокол Долинского района на улице Парковой, 5. Сахалинцы получили современное жильё бесплатно в рамках программы переселения из аварийного фонда.

Квартиры жителям передали с отделкой «под ключ». В них поклеены обои, уложен линолеум, установлены плиты и сантехническое оборудование. Новосёлам нет необходимости вкладываться в ремонт, в новые квартиры нужно только перевезти мебель. В непосредственной близости от нового дома расположены магазин, детский сад и амбулатория.

В скором времени откроется новый Дом культуры, сообщила пресс-служба правительства области.

За последние два года в Долинском районе ключи от новых квартир получили более 1000 человек. Дома по программе по переселению из аварийного фонда возвели в Долинске, сёлах Сокол, Стародубское, Углезаводск. В текущем году планируется возвести девять многоэтажных домов: два дома на 80 квартир в Долинске и дома в сёлах Быков, Сокол, Углезаводск, Покровка, а также 6 домов блокированной постройки в Сосновке и 19 домов в Советском.

Всего до конца 2026 года из аварийного жилья планируется расселить чуть более 1400 долинцев. Однако муниципалитет планирует выполнить переселение на год раньше.

Всего в этом году в области планируется расселить около 6 тысяч человек из аварийного фонда.

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