Пятница, 13 декабря, 2024
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В новые квартиры заезжают жители аварийных домов в Северо-Курильском и Долинском районах

Фото: минстрой Сахалинской области.

Новоселье стало для них приятным предновогодним подарком.  Большинство намерено встретить праздник на своих «свежих» и благоустроенных «квадратах».

В Северо-Курильске ключи от нового жилья по адресу ул.60-лет Октября, 20  получили 18 семей. Подрядчики потрудились на совесть, отметили в районной администрации – отделка квартир «под ключ», под окнами – благоустроенная территория, современная детская площадка, удобная парковка. В ближайшее время в Северо-Курильске должны получить ключи и заселиться ещё в один новый дом на 29 квартир.

К новоселью готовятся 24 семьи из секла Покровка Долинского района. Они  также переедут в благоустроенное жильё из аварийного.  Люди не могли нарадоваться – в квартирах просторные кухни, комнаты и прихожие; установлены межкомнатные двери, сантехника и электрические плиты, а в подъездах имеются тамбуры. Новостройку отапливает газовая котельная. Она также обеспечивает теплом школу, детский сад и другие социальные объекты.

Как рассказали в местной администрации, дом отвечает всем современным требованиям безопасности, комфорта и энергоэффективности.

Антон СМОЛЯКОВ.

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