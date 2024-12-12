В новые квартиры заезжают жители аварийных домов в Северо-Курильском и Долинском районах

Новоселье стало для них приятным предновогодним подарком. Большинство намерено встретить праздник на своих «свежих» и благоустроенных «квадратах».

В Северо-Курильске ключи от нового жилья по адресу ул.60-лет Октября, 20 получили 18 семей. Подрядчики потрудились на совесть, отметили в районной администрации – отделка квартир «под ключ», под окнами – благоустроенная территория, современная детская площадка, удобная парковка. В ближайшее время в Северо-Курильске должны получить ключи и заселиться ещё в один новый дом на 29 квартир.

К новоселью готовятся 24 семьи из секла Покровка Долинского района. Они также переедут в благоустроенное жильё из аварийного. Люди не могли нарадоваться – в квартирах просторные кухни, комнаты и прихожие; установлены межкомнатные двери, сантехника и электрические плиты, а в подъездах имеются тамбуры. Новостройку отапливает газовая котельная. Она также обеспечивает теплом школу, детский сад и другие социальные объекты.

Как рассказали в местной администрации, дом отвечает всем современным требованиям безопасности, комфорта и энергоэффективности.

Антон СМОЛЯКОВ.