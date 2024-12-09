В новый год — без долгов!

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» информирует частных клиентов о требованиях к оплате потреблённой электроэнергии, о мерах, применяемых к должникам, а также об акциях Дальневосточной энергетической компании для сахалинцев.

Бремя долгов

В настоящее время задолженность частных клиентов Сахалинэнергосбыта превышает 460 млн рублей. Это долг за энергоресурсы, своевременно поставленные гражданам, использованные ими на собственные нужды, но не оплаченные в установленные сроки. Влияют ли такие долги на сахалинскую энергетику? Для сравнения: 460 млн рублей — это практически половина средств, потраченных в 2024 году на ремонтную программу Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (ремонт двух котлоагрегатов и семи единиц основного паросилового оборудования). Своевременные и качественные ремонты энергообъектов — гарантия их бесперебойной работы, любое недофинансирование чревато негативными последствиями, особенно в зимний период.

Чтобы снизить многомиллионную задолженность, энергетики вынуждены усиливать меры воздействий на неплательщиков. До конца декабря 2024 года Сахалин­энергосбыт планирует ввести ограничения в энергоснабжении всех неплательщиков. В настоящее время уведомления направлены более 13 тыс. сахалинцев.

Предупреждения, ограничения и соглашения

Предупреждения Сахалин­энергосбыт направляет клиентам, чей долг за электроэнергию превысил два норматива потребления. В соответствии с законодательством они могут быть вручены под расписку, направлены по почте заказным письмом или в формате смс-сообщения на номер мобильного телефона, включены в платёжный документ за предоставленные услуги и др. Уведомление направляется должнику однократно.

По закону за 20 дней с момента предупреждения гражданину необходимо либо погасить долг полностью, либо заключить соглашение о его реструктуризации. Если никаких мер клиент не принимает, подача электроэнергии в его жильё ограничивается.

Подача ресурса в прежнем объёме возможна только после полного погашения задолженности и оплаты услуг по подключению (в офисе компании). Кроме того, необходимо оплатить пени за просрочку платежей: с 31-го по 90-й день просрочки её размер составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ; с 91-го дня – 1/130 ставки.

Сахалинэнергосбыт напоминает: электроэнергия должна оплачиваться в полном объёме до 25-го числа каждого месяца. Если у клиента возникли сложности и нет возможности погасить долг в один платёж, он может обратиться в местное отделение компании, чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга. С клиентами составляются индивидуальные графики погашения задолженности. Помимо его обязательного соблюдения, необходимо своевременно и в полном объёме оплачивать текущее потребление. При срыве графика соглашение считается расторгнутым.

Одновременно с ограничениями в энергоснабжении в отношении недобросовестного потребителя подаётся заявление в суд о принудительном взыскании задолженности. Выполняя решение суда, граждане обязаны оплатить не только всю сумму долга, но и государственную пошлину, чей минимальный размер с сентября 2024 года увеличен в 10 раз.

Если вступившее в силу решение суда о взыскании долга не исполняется в установленные сроки, с неплательщиками начинают работать судебные приставы. Для исполнения судебных решений они могут списать денежные средства с банковской карты должника, наложить арест на его имущество – как движимое, так и недвижимое, – начиная с телефона, бытовой техники и заканчивая автомобилем, запретить совершение сделок с недвижимостью, регистрацию и продажу транспортных средств. Также приставы вправе вынести постановление о временном ограничении выезда за границу.

Акции ДЭК для частных клиентов

Напомним, у сахалинцев в настоящее время есть возможность рассчитаться с долгами на льготных условиях. Пени будут списаны клиентам ДЭК, которые свое­временно оплатят услуги до 25 декабря согласно правилам акции: полное погашение задолженности по состоянию на 01.12.2024; оплата текущего потребления за ноябрь; оплата рекомендуемого платежа, указанного в квитанции за ноябрь 2024, которую клиенты получат в декабре 2024.

А при оплате коммунальных услуг ДЭК через СБП по QR-коду на квитанциях, в личных кабинетах или мобильных приложениях можно получить кешбэк* 3% от суммы платежа. Необходима регистрация в Программе лояльности на vamprivet.ru. Акция по начислению кешбэка действует с 15.11.2024 до 30.06.2025 по Москве. Подробная информация об организаторе и правилах акции на vamprivet.ru.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

*Кешбэк – частичный возврат денежных средств.

Где оплатить электроэнергию

Без комиссии – в отделениях Сахалинэнергосбыта и ЕРИЦ г. Холмска и г. Южно-Сахалинска.

Обращаем внимание: в ЕРИЦ существует наличный и безналичный расчёт. Наличный осуществляется только в кассе; безналичный — и в кассе, и в окнах очного обслуживания (здесь очередь проходит быстрее). Чтобы выбрать способ оплаты, нужно в терминале «Электронная очередь» взять соответствующий талон: «Оплата наличными» или «Оплата безналичными».

В Личном кабинете клиента на сайте Дальневосточной энергетической компании или мобильном приложении «ДЭК Сахалин»:

* комиссия 0,50% от суммы оплаты — при оплате банковской картой;

* комиссия 0,20% от суммы оплаты, но не более 10 рублей за перевод — при оплате через Систему быстрых платежей.

На платёжной странице ДЭК, на которую можно выйти:

* по QR-коду в квитанции (верхний левый угол платежного документа);

* по индивидуальной ссылке, размещённой в электронном письме, направленном вместе с электронной квитанцией на почту клиента.