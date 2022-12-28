В новый год без стихий. Портрет сахалинского января

В народе в старину говаривали: в январе и горшок на печи замерзает. Считалось, что первый месяц года – его запевка, зимы вершина. Выдастся месяц сухим и морозным, стало быть, жди жаркого лета, ну а коли в январе погода мартовская, жди в марте января. А что скажут специалисты-метеорологи? Примерный портрет предстоящего января помогли составить в региональном управлении гидрометеослужбы.

В Сахалинской области этот месяц самый холодный и довольно снежный. Ему не свойственны существенные перепады температуры воздуха. В силу островного положения ощутимо влияние циклонов, они периодически пополняют снежную копилку островов. Для Южно-Сахалинска январская норма осадков составляет 46 миллиметров.

Крайности не прогнозируются, так что мерзнуть будем в нормальном режиме. А вот в феврале вся южная часть острова-рыбы попадет в зону холода, и отклонение от нормы может достигать 20 процентов. Кому как, а рыболовам-любителям это обстоятельство на руку – дольше продержится морской припай, и можно будет продолжить ловить зубаря. Лишь бы только очередной лихой циклон не спровоцировал сильный шторм, ломающий лед. Но об этом подробнее в свое время.

За многолетнюю историю наблюдений самым морозным выдался январь 1977 года, когда среднемесячная температура составила минус 17,2 градуса, а самым теплым – в 1991 году, показатель составил минус 6,3 градуса.

Абсолютный минимум в областном центре пришелся на ночь 12 января 1961 года: минус 36,2 градуса, а абсолютный максимум – на 20 января 2020 года: плюс 4 градуса. 11 января 1979 года был поставлен своеобразный рекорд холода: среднесуточная температура воздуха равнялась минус 21,7 градуса.

Известны и «адреса», по которым «прописаны» главные очаги сахалинских холодов. Это долины Тымовского и Ногликского районов. В январе 1931 года в Ногликах термометры показали минус 48 градусов. Этот рекорд не побит.

Январские циклоны тоже добавляют сахалинцам и курильчанам зимних впечатлений. В середине января уходящего 2022 года «Советский Сахалин» сообщал о последствиях такой стихии. Атмосферный вихрь распространил свое влияние на 12 районов области. Принес с собой метели, ограничение видимости, ветер с порывами до 30 метров в секунду. Особенно досталось Южно-Сахалинску, где выпало 182 процента месячной нормы осадков – 80 миллиметров при норме за месяц 44 миллиметра. В Долинске показатель составил 70, в Корсакове – 50 миллиметров. По признанию сахалинских метеорологов, такого натиска стихии с большим количеством снега за один раз на их памяти не было. Возникли трудности с движением автотранспорта и с расчисткой областной столицы от снежных заносов…

«Южный – город вьюжный» – поется в одной хорошей песне. В таких циклонных обстоятельствах становится особенно четко видно, что это не фигура речи.

Новогодняя ночь, по предварительным данным, обещает быть морозной. В центральной части Сахалина прогнозируется примерно минус 30 градусов, в Южно-Сахалинске – в пределах минус 20. При этом местами возможны незначительные осадки. Существенных погодных катаклизмов не ожидается.

Семен РЕЧКИН.