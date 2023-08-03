В новый класс в новой форме. До 10 тысяч рублей получат семьи на покупку одежды для школьников

Воспользоваться льготой могут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На оказание меры поддержки из регионального бюджета направлено более 13 млн рублей.

Для получения выплаты необходимо предоставить пакет документов: паспорт, справка о составе семьи, справка из школы, кассовый чек, банковские реквизиты и документы о доходах. До 10 тысяч рублей компенсируют на приобретение одежды для каждого ребенка-школьника.

– У меня младшеклассники. Двое. Дети в этом возрасте так быстро растут. Обновки покупаем каждый год обязательно. 10 тысяч на одного ребенка нам, конечно, нелишние. В этом году взяли спортивную одежду для физкультуры, пиджаки, брючки, еще какие-то мелочи. Здорово, что есть такая поддержка для нас, родителей, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Елена.

В прошлом году компенсации были предоставлены почти на 5 тысяч детей. На эти цели было направлено 45 миллионов рублей. За семь месяцев 2023 года за получением льготы обратились более 1,5 тысяч сахалинских семей.

– Стоит обратить внимание, что данная выплата не предоставляется в случае, если члены малоимущей семьи трудоспособного возраста не работают и не состоят на учете в службе занятости населения без уважительных причин, – пояснила министр социальной защиты Ольга Орлова.

По вопросам получения пособия необходимо обратиться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства или позвонить на горячую линию министерства социальной защиты 8-800-201-0099, сообщает пресс-служба регионального правительства.