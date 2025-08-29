В новый учебный год с новациями

С каждым новым учебным годом в островном регионе прибавляется примерно тысяча учеников. В нынешнем их будет около 65 тысяч.

Первого сентября детвору встретят новые и обновленные школы, обустроенные дворы и спортплощадки. Взрослые постарались, чтобы учиться и отдыхать ребятам было комфортно, а педагогам – работать творчески.

Накануне нового учебного года стало известно о новациях в образовании. Отныне в российских школах вводятся единые расписания и методические рекомендации, единые темпы освоения программ.

Прописано содержание уроков, обязательные для изучения темы, количество часов на освоение каждой дисциплины. Сложные предметы будут чередоваться с более простыми, а основная учебная нагрузка недели придётся на вторник и среду. Считается, что именно в эти дни у детей хорошая работоспособность.

Ограничение коснулось времени, отведённого на выполнение домашних заданий. Так, первоклассникам на эти цели даётся 1 час в день, ученикам 2 и 3-х классов – по 1,5 часа, 4 и 5-х классов – по 2 часа, 6 – 8-х классов – 2, 5 часа, 9 – 11-х – по 3,5 часа.

Ещё одна новация: в 6 – 7-х классах взамен обществознания появятся 34 часа уроков истории родного края. Один час обществоведения в неделю прописан в программе обучения учеников 8 и 9-х классов. Изучение английского языка «секвестировано» до двух часов в неделю.

К требованиям ГОСТа подогнана школьная форма. Она должна быть эстетичной, делового стиля и светского характера из тканей, отвечающих всем санитарно-гигиеническим нормам. Воротнички и манжеты обязательны. Правда, учебное заведение не лишено права самостоятельно (с учётом мнения родителей и детей) определиться в выборе вида, цвета, фасона школьной одежды.

Школярам Сахалинской области пока не будут выставлять оценки по поведению – островная территория не участвует в таком пилотном проекте. Зато с 1 сентября в экспериментальном порядке вместе с Удмуртией и Владимирской областью регион введёт новый порядок оплаты труда педагогов. 70% их зарплаты будет состоять из базовой части (т. е. фиксированного оклада за ставку), остальные 30% – из компенсационных и стимулирующих выплат, установленных школой. Считается, что такое нововведение обеспечит более равномерное распределение нагрузки учителей и справедливую оплату труда.

Министерство просвещения РФ установило нормы часов учителю в неделю за ставку зарплаты с учётом специальности – 18 часов. Для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов-психологов, социальных работников и других педагогических сотрудников определена норма в 36 часов в неделю.

А как себя проявят нововведения в новом учебном году, покажет практика.

Елизавета Андреева.