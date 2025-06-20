В нынешнюю горбушевую путину в сахалинском регионе рекордов не предвидится

Вчера на северных Курилах уже начали выставлять невода на горбушу. Следом, с 1 июля начнется ее добыча на Сахалине. Первыми здесь выйдут на участки рыбаки в северо-западной и северо-восточной части (от мыса Погиби до протоки залива Пильтун). Следом, с 15 июля, выставят снасти на участках от протоки залива Пильтун до мыса Терпения. Завершить открытие промыслового сезона планируется на юго-восточном побережье Сахалина 20 июля, сообщили в областном министерстве по рыболовству.

Практически повсеместно добыча горбуши продлится до 31 августа. Только на северо-западном побережье окончание промысла намечено на 30 сентября.

Вылов кеты отраслевая наука рекомендует начать на западном побережье Сахалина с 1 июля и продолжать его до 30 сентября. Следом эстафету должны принять северные Курилы – с 18 июля по 31 августа, на южных Курилах невода должны выставить 1 сентября и завершить лов 30 ноября.

– Прогноз учёных по добыче (без учёта исследовательского и контрольного лова) следующий: горбуша – 25,4 тыс. тонн; кета – 31,7 тыс. тонн, нерка – 1,4 тыс. тонн, кижуч – 400 тонн, – рассказал заместитель регионального министра по рыболовству Тимофей Чайкин. – Ход путины отслеживает комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыбы. Она будет оперативно принимать решения, позволяющие достичь максимальных уловов и своевременно пропускать производителей в реки в количествах, достаточных для полноценного заполнения нерестилищ и выполнения программ заводского разведения тихоокеанских лососей. Несмотря на прогнозные подходы горбуши в нынешнюю путину, отраслевая наука рекомендовала не определять сроки промысла в некоторых районах нашего региона. Это залив Терпения, залив Анива, Итуруп и Кунашир.

Сроки начала промысла на юго-восточном побережье Сахалина определяются исходя из оптимального заполнения рек производителями горбуши.

Всё это говорит о том, что богатого урожая ждать не приходится, констатировал руководитель Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Максим Козлов. Для рыбаков, по его словам, это не сюрприз, подобная картина складывалась и раньше, так что жизнь заставила научиться просчитывать риски.

Согласно статистике, Сахалин на втором месте по объемам вылова после Камчатки. Но разница приличная – на полуострове планируется выловить 199,25 тыс. тонн, у нас на островах – около 60 тыс. тонн. Далее по убыванию идут Хабаровский край, Магаданская область, Приморье, Чукотка.

Причины уменьшения подходов – сильное потепление, изменение экологии. Такая тенденция – по всему Тихоокеанскому побережью – и у нас, и на американском континенте, говорит Максим Козлов.

Вместе с тем, по статистике областного министерства по рыболовству, у нас в области отмечают устойчивый рост выпуска лосося на рыборазводных заводах. Наши острова лидируют в этой сфере, такие специализированные предприятия играют ключевую роль в увеличении запасов тихоокеанских лососей и обеспечении устойчивого экономического роста области.

Сергей РЯБОВ.