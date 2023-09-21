В объезд Южно-Сахалинска. 49 километров дорог обновят на острове в ближайшие годы

В опорных населенных пунктах островного региона появится новое дорожное полотно. Один из самых значимых проектов – строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске.

– Круглогодичное транспортное сообщение между областным центром и районами возможно обеспечить благодаря динамичному развитию современной автодорожной и транспортной инфраструктуры. Для достижения комфортной и безопасной сети автомобильных дорог, а также развития транспортного сообщения как внутри региона, так и за его пределами в области реализуется адресная инвестиционная программа, куда включены важнейшие мероприятия. Например, в этом году приступили к строительству крупнейшего объекта – это объездная дорога в обход Южно-Сахалинска, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Первый этап работ – участок протяжённостью 8 километров – должны завершить в следующем году. Новая транспортная артерия позволит разгрузить областной центр, перераспределить транспортные потоки, вывести грузовой транспорт за пределы города.

Кроме того, продолжается строительство взлётно-посадочной полосы в главной воздушной гавани островной области. Новая полоса позволит снять все ограничения по приёму воздушных судов, что благоприятно скажется на развитии авиаперевозок и региона в целом.

Благодаря адресной инвестиционной программе в муниципалитетах построят и реконструируют 49,1 км автодорог. Всего 19 объектов.

Программа сформирована министерством экономического развития Сахалинской области. В неё включены объекты не только транспорта и дорожного хозяйства, но и других важнейших сфер. К примеру, запланировано строительство очистных сооружений в Поронайске, реконструкция систем водоотведения в Ногликах и системы водоснабжения в селе Онор Смирныховского района. Всего на территории опорных населённых пунктов региона строятся и реконструируются 98 объектов на общую сумму 33,8 млрд рублей, из них в 2023 году – 89 объектов на общую сумму 20,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба островного правительства.