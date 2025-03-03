В области работает кадровая программа «Герои Сахалина и Курил»

Участниками кадровой программы для бойцов СВО «Герои Сахалина и Курил» могут стать как демобилизованные бойцы, так и действующие военнослужащие. Независимо от воинской должности и звания.

— Программа «Герои Сахалина и Курил» является логическим продолжением федерального проекта «Время героев», который уже реализуется по поручению Президента. Мирная жизнь на пороге, и региональная программа – это забота о наших воинах, которые уже пришли или придут с СВО. Это люди, которые приобрели сильные компетенции в боевых условиях. Наша задача, чтобы они адаптировались в новой реальности: получили дополнительное образование и участвовали в жизни наших городов и сёл, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко. – В этом году мы отберём не менее 30 человек, которые попадут в резерв и в перспективе начнут работать в органах региональной и муниципальной власти, в бюджетных организациях, бизнесе, силовых структурах и патриотических общественных объединениях. Важно, что принять участие в программе смогут и военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне боевых действий. Для них предусмотрены резервные места, пройти обучение бойцы смогут после возвращения домой.

Главным направлением кадровой программы станет отбор претендентов на обучение основам государственного управления. Пройти переподготовку по данному курсу смогут участники с высшим образованием. Образовательной площадкой для них станет Сахалинский государственный университет и Школа управления регионом. Обучение будет проходить в очно-заочной форме, сообщила пресс-служба правительства области.

— Обучение включает 520 академических часов. Это мощная, высокоуровневая программа, напоминает программу для высшего управленческого состава при Президенте РФ. У каждого участника будет персональный наставник из числа руководителей органов власти и практические стажировки на местах. При этом мы организуем постсопровождение – в течение полугода будем работать с каждым из слушателей, корректировать и дополнять его карьерный план, пока претендент не трудоустроится, – прокомментировал ректор Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

Второе направление кадровой программы – подготовка из числа участников спецоперации преподавателей для курса «Военное дело». Пилотный проект реализуется в сахалинских школах с января 2025 года. Он внедрён по инициативе главы региона и поддержан министерством просвещения РФ и российским движением детей и молодёжи «Движение первых». Сейчас специализированный факультатив преподаётся в восьми школах области. Перед регионом стоит задача переподготовить на базе госуниверситета просвещения 150 педагогов с реальным боевым опытом.

Подавать заявки на участие в программе могут и бойцы со средним специальным образованием. К их профессиональной адаптации и индивидуальному сопровождению будет привлечено агентство по труду и занятости Сахалинской области.

— Мы ожидаем заявки от ветеранов специальной военной операции, которые уволены с военной службы, от участников СВО, у которых есть инвалидность, но сохранены трудовые отношения с минобороны РФ. Как правило, эти ребята трудятся в военных комиссариатах области. Подать заявки могут участники спецоперации, которые ранее проходили отборочные этапы в федеральную программу «Время героев», но по разным основаниям не смогли пройти обучение. Они уже получили письма-приглашения пройти отборочный этап на региональную программу. Также мы ждём откликов от действующих военнослужащих, – прокомментировала руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Сахалинской области Сабина Кушевская.

— «Герои Сахалина и Курил» – это необходимая программа. Люди, прошедшие СВО, многое переосмысливают. До выполнения специальных задач в боевых условиях они, может быть, и не решались возглавлять какую-то организацию на региональном или муниципальном уровнях. Но возвращаются ребята другими – с новыми компетенциями, сильным характером и авторитетом, заслужившие доверие людей. Помочь им реализоваться в мирной жизни – долг государства, – уверен руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Назар Архангельский.

Приём заявок на кадровую программу «Герои Сахалина и Курил» начат 20 февраля на сайте https://герои65.рф. Старт обучения назначен на 23 июня текущего года.

Контакты для связи по вопросам реализации программы: телефон 8 (4242) 557410, е-mail: Geroi65@sakhalin.gov.ru.

КСТАТИ

За первые 5 дней после старта региональной кадровой программы для бойцов СВО «Герои Сахалина и Курил» 207 ветеранов СВО зарегистрировались на платформе.

Александр Богатырёв зарегистрировался на участие в программе одним из первых. На СВО он отправился добровольцем. После возвращения домой устроился в Троицкий детский дом социальным педагогом. О кадровой программе Александр узнал от своего куратора и решил отправить документы, чтобы пройти обучение.

– Программа «Герои Сахалина и Курил» – шанс систематизировать мой опыт, научиться управленческим подходам. Период нахождения на передовой научил меня не отступать перед сложностями, и теперь я хочу направить эту способность на мирные цели, – отметил ветеран специальной военной операции.