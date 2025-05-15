В областной Думе состоится отчет губернатора о работе правительства

– Ежегодный доклад губернатора – это одно из важнейших политических событий Сахалинской области, говорит председатель областной думы Елена Кирсанова. – Что я ожидаю от ежегодного отчета главы нашего региона?
Во-первых, результатов работы правительства области за 2024 год – обстоятельных и детализированных. Полагаю, что, как и в предыдущие годы , мы услышим конкретику о том, что удалось реализовать за прошедший год, а что предстоит доработать.
Во-вторых, в Сахалинской области, как и по всей стране, реализуются национальные проекты, направленные на всестороннее улучшение жизни каждого конкретного человека. Информация о том, насколько наши острова включены в работу, какие задачи стоят на ближайший год и на среднесрочную перспективу, обязательно прозвучит в ежегодном отчете губернатора Валерия Игоревича Лимаренко.
На заседании областной Думы губернатор ответит на вопросы депутатов.
Прямой эфир начнется в 15:00 15 мая в социальной сети ВКонтакте и на RuTube-канале Сахалинской областной Думы.