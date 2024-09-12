В областной столице формируется комфортная городская среда

Два последних года, причём в канун Дня города, южносахалинцы наблюдают сказочные метаморфозы. На их глазах река Рогатка и её берега, как золушка, меняют старую и потрёпанную одежду на наряд феи.

Если в прошлом году областной столице удалось обустроить южную часть набережной, превратив её в красивое место отдыха, то в минувшую субботу в завершённом варианте горожане увидели северный берег Рогатки. А на нём – амфитеатр, лестницы, ведущие к воде, площадку под навесом, где можно проводить праздники, фестивали, концерты…

Теперь здесь, в тишине или слушая музыку, горожане будут любоваться рекой. А быть может, и болеть за спортсменов на каяках. Помнится, такая попытка предпринималась, когда Рогатка была ещё золушкой.

Без сомнения, областная столица благодаря труду работников ООО «Лиго Дизайн» обрела ещё одну достопримечательность. И её эстетику уже оценили юные художники, побывавшие здесь на пленэре.

Примечательно, что и ниже по течению берега реки также будут обустраиваться – впереди ещё четыре этапа реконструкции. Кстати, на её второй и третий этапы предусмотрены средства из федерального бюджета, ведь проект благоустройства набережной в Южно-Сахалинске – победитель всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды для муниципальных образований Дальнего Востока.

Так что, к радости южносахалинцев и гостей города, метаморфозы продолжатся. Набережную Рогатки с её рябиновой аллеей украсят малые архитектурные формы с подсветкой, плиточные тротуары, зоны отдыха с зелёными насаждениями и цветами и даже велопешеходный переход через реку. Не сомневайтесь, всё у нас получится!

Надежда ГУСЬКОВА.