В областном центре определили и поздравили 100 000 держателя карты сахалинца

Им стала многодетная мама Ирина из Южно-Сахалинска. Женщина уже успела оценить преимущества пластика по достоинству, оформила не только себе, но и на старшей дочке, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Удачливую жительницу Сахалина поздравил зампред правительства области Владимир Ющук на концерте «По реке времен» в «Чехов-Центре». Ирина стала приглашенным гостем и получила подарки от представителей партнера Карты сахалинца — платежной системы «МИР» — современную экшн-камеру и термокружку.

Карта сахалинца — уникальный продукт, который объединяет в себе банковскую и социальную карту. Подать заявку на оформление можно на сайте ЕКС.