В областном центре открылась выставка «Сахалинские журналисты-фронтовики»

Она посвящена памяти ветеранов журналистики, принимавших непосредственное участие в боевых действиях 1941 – 1945 годов и создании послевоенной медиасферы на Сахалине. Экспозиция находится в сквере журналистов.

Здесь представлена информация об известных людях, оставивших яркий след в истории советской прессы. В том числе о сотрудниках редакции газеты «Советский Сахалин», включая литературного сотрудника Ациба Эйсуля, замредакторов Ивана Фролова и Константина Грозина, заместителя ответственного секретаря Якова Котляревского, художника-ретушёра Николая Сухорукова, корреспондентов Льва Лисовского, Николая Петроченкова, Александра Пантелеева, фотокора Григория Соколова, корреспондента отдела писем Ольгу Игошину, ответственных секретарей Ивана Горбунова и Алексея Рыжкова, внештатного литературного консультанта Александра Мандрика.

– Когда мы отрывали сквер, он был хорошим, но скромным. Сейчас он оживает, особенно когда цветёт аллея. И количество людей, которые посещают этот сквер, увеличилось. Открывая эту фотовыставку, мы не только повышаем статус культурной столицы, но и отдаем дань уважения тем людям, которые в годы войны несли слово правды на фронт, а в мирное время с ним же строили наш город и регион, – сказал мэр Сергей Надсадин.

Открытие выставки сопровождалось трогательными моментами. Присутствовали близкие родственники фронтовиков-журналистов, в том числе дочь Ольги Игошиной Евгения Заболотная с семьёй, внуки «совсаховцев» – Вадим Горбунов и Наталья Эйсуль.

– Мама не очень много говорила о Великой Отечественной войне. Но всегда повторяла, что войну выиграл маршал Жуков, – рассказала Евгения Заболотная. – На выставку я предоставила фотографии из семейного архива и написанную мамой собственноручно автобиографию. И эта выставка не только для меня, но и для всех сахалинцев – память о наших матерях, отцах и дедах, которые прошли горнило войны, отдавая все свои силы ради мирного неба.

Экспозиция «Сахалинские журналисты-фрон­то­вики» будет работать до конца осени. В планах у организаторов обновлять её содержание и сделать постоянной частью культурного ландшафта Южно-Сахалинска.

Анастасия КАРАМУШКИНА.