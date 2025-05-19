Вернисаж творчества сахалинского художника Гиви Манткава в год его 95-летнего юбилея

И произошло это под мелодии попурри, вдохновившего трёх девушек на приветственный танец в грузинских национальных традициях.

Вернисаж из сотни работ заслуженного художника РСФСР, члена ассоциации изящных искусств ЮНЕСКО, первого председателя Сахалинской организации Союза художников РСФСР Гиви Манткавы разместился на двух этажах выставочного зала «Современникъ».

Столь масштабное собрание картин мастера стало результатом большой коллективной работы муниципальных, областных, государственных музеев Хабаровска, Саратова, Владивостока, Москвы, Южно-Сахалинска, Невельска, Охи, Южно-Курильска, Поронайска и Тымовского района. Они предоставили для юбилейной экспозиции неизвестные большинству островитян живописные и графические произведения художника, открыв новые грани таланта Манткавы. Большого друга редакции газеты «Советский Сахалин».

На открытии вернисажа побывала семья мастера: супруга – журналист Лина Аверичева и дети.

Гиви очень любил Сахалин, и инициаторы проекта ответно захотели поделиться своей любовью к его творчеству.

Как отметил начальник отдела по делам архивов и музеев регионального министерства культуры и архивного дела Константин Гончаров, вкладу Гиви Михайловича в островное искусство будут посвящены экскурсии, лекции, а в перспективе – выставки одной картины.

– Потрясающий мастер, гений своего места, – вот как отозвалась о таланте Манткавы директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко. – Ему были подвластны все жанры, все техники, он виртуозно работал фломастером. А какие у него интересные находки, композиционные ходы, эксперименты с цветом и линиями!

Первую экскурсию по выставке провела куратор проекта, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея книги Чехова «Остров Сахалин» Дарья Алексеева. Она рассказала, что Гиви Михайлович создал несколько десятков натурных эскизов, множество портретов, пейзажей, сюжетных композиций, зарисовок (некоторые он не без юмора называл «почеркушками»). Есть у него индустриальные пейзажи, реалистичные работы социальной направленности. А ещё он оставил о себе память как о книжном иллюстраторе более десятка книг. Они представлены в выставочных витринах.

На Сахалине Манткава прожил 40 лет и уезжать отсюда не хотел даже на короткий срок, не посещал свои персональные выставки в других городах. Остров стал и его вечным приютом.

В своё время мастер, наблюдая за тем, как меняется жизнь, многое рассказал о Сахалине и его людях в своей экспрессивной живописной манере. В художественных работах Гиви ощущается синтез академизма грузинской школы и яркой самобытности его таланта. Это и определяет высокое эстетическое качество работ мастера, навсегда вписавшего своё имя в историю искусств региона.

Организаторы и участники проекта, несомненно, оказались на высоте решения непростой задачи. Выставка красиво оформлена, здесь нашлось место и стихам, и книгам, и картинам из фондов музеев и частных коллекций. Так что большая благодарность всем, кто подарил островитянам и гостям Сахалина прекрасную возможность вновь встретиться с творчеством юбиляра.

Людмила Степанец.

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