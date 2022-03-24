В областном центре планируется строительство нескольких современных школ

При участии бюджета РФ современное образовательное учреждение на 1260 мест возведут в районе пересечения улицы Комсомольской и Пограничной. Губернатор Валерий Лимаренко заручился федеральной поддержкой. Глава региона также намерен привлечь федеральные средства на строительство нового здания школы №4 на 1100 мест и кадетской школы на 600 мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопрос возведения новых школ обсудили на совещании с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным и руководителями городской администрации.

— Несмотря на то, что мы живем сейчас в условиях антироссийских санкций, строительство социальных объектов продолжается. В ближайшие годы мы планируем создать около 9 тысяч мест для школьников Южно-Сахалинска. Для этого используем возможности областного бюджета, активно привлекаем федеральное финансирование и частные средства с помощью механизмов концессии и государственно-частного партнерства. В областном центре строятся большие жилые микрорайоны – сдавать их без школ нельзя, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

На средства областного бюджета будет возведен дополнительный корпус на 550 мест СОШ №30 в Луговом. Кроме того, достигнуто соглашение с ВЭБ.РФ о строительстве образовательного квартала на улице Больничной с помощью концессии. Газпром планирует возвести школу на улице Горького, а Сахалинское ипотечное агентство – в жилом комплексе «Горизонт», в районе поворота на село Охотское.

С крупнейшей строительной компанией «ПИК» прорабатывается вопрос о строительстве школ на 1260 и 1800 мест в новых микрорайонах: «Уюн» и «Северный городок».

По инициативе главы региона программа по строительству школ развернута в большинстве районов Сахалина и Курил. В 2021 году сдали большую школу на 800 мест в Макарове, на 132 места в селе Рейдово на Итурупе. В этом году должны сдать школу на 300 мест в Ногликах, на 295 мест в селе Кировском Тымовского района.

Сегодня в школах Южно-Сахалинска учатся почти 28 тысяч детей. С каждым годом число школьников увеличивается примерно на 1 тысячу человек. Областной центр динамично развивается, поэтому требуется строительство новых современных образовательных учреждений. В рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия»не только строятся новые учебные учреждения, но и проводится капитальный ремонт, закупается оборудование, внедряются лучшие образовательные практики.

Ирина Новикова.