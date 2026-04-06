В областном центре в городской больнице имени Анкудинова внедряются новые методики протезирования

В Южно-Сахалинской городской больнице имени Анкудинова внедряется методика частичного эндопротезирования коленного сустава.

Первые три операции прошли в травматолого-ортопедическом отделении под руководством Андрея Зыкина – кандидата медицинских наук, заведующего отделением травматологии-ортопедии № 2 Приволжского исследовательского медицинского университета.

Частичная замена коленного сустава – методика, которая может быть применена в случаях, когда поражение охватило только одну часть сустава. Специалисты учреждения уже давно овладели методикой тотальной замены коленного сустава. Частичное протезирование представляло сложности для специалистов. При таком виде имплантации у специалистов есть возможность оставить здоровую область, заменить на искусственный компонент только один из мыщелков.

Эндопротезирование суставов, как правило, требуется пациентам после 60 лет. У большинства наблюдается полное разрушение сустава, частичное – существенно реже.

Специалисты также выполнят два тотальных эндопротезирования и артроскопию мениска.

Фото: Минздрав Сахалинской области.