Финальные баталии развернулись в воскресенье на кортах городского парка имени Ю. Гагарина, где сразу после напряжённых спортивных соревнований прошла церемония награждения победителей и призёров.

Участников турнира приветствовал глава областного центра Сергей Надсадин. Мэр поблагодарил спортсменов, тренеров, болельщиков. Особую признательность выразил президенту Сахалинской федерации тенниса Александру Котвицкому, а также партнёрам Кубка – представителям бизнес-сообщества.

– Наш Кубок показал, что теннис – это настоящая жизнь, яркая, наполненная интересными поворотами, с борьбой и победами. Турнир задумывался как площадка для популяризации и развития тенниса в Южно-Сахалинске. Но сейчас, спустя годы, мы видим, что эти состязания в областном центре – большой спортивный праздник, который расширяет горизонты, даёт шанс юным спортсменам проявить себя, получить ценные советы от опытнейших наставников, – обратился к участникам Сергей Надсадин.

Ежегодно Кубок мэра по теннису собирает любителей этого вида спорта со всей страны. В этом году турнир объединил почти 300 теннисистов – от самых юных дошкольников до опытнейших ветеранов, самому старшему – 78 лет. Динамика налицо: если в 2014-м на корт вышло всего 20 человек, то в прошлом году их было уже 250. Не менее масштабно расширилась и география соревнований: 12-й Кубок приветствовал спортсменов из 11 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Барнаул, Челябинск, Хабаровск, Владивосток и, конечно, Южно-Сахалинск. Особую значимость событию придаёт участие звёзд мирового тенниса. В этом году мастер-классы давал обладатель Кубка Дэвиса Дмитрий Турсунов, продолжая традицию прошлых лет, когда почётными гостями турнира становились такие легенды, как Анастасия Мыскина и Евгений Кафельников.

Участник соревнований Анатолий Палиенко, чей стаж в теннисе насчитывает 22 года, поделился своими впечатлениями о турнире. Заниматься, по его словам, он начал совершенно случайно – когда-то товарищ подарил ракетку.

– Я пришёл сюда, когда корт ещё был бетонным. Начал потихоньку играть, потом стали приходить и победы. Мне это так нравится, что иногда кажется, будто я готов играть и днём, и ночью. Особенно радует, как вырос Кубок мэра: если сначала в нём участвовало совсем немного людей, то сегодня это уже несколько сотен спортсменов – и опытные теннисисты, и совсем молодые ребята. Город по-настоящему увлечён теннисом. Корты практически никогда не бывают пустыми. Такого результата мы во многом добились благодаря нашему мэру, который тоже играет в теннис и активно поддерживает данное направление. По-моему, подобного корта, как здесь, нет ни в одном другом городе, – рассказал спортсмен.

Олег Бондаренко – один из неизменных лидеров турнира. На протяжении последних четырёх лет он стабильно поднимается на пьедестал, завоёвывая призовые места и победы.

– Соперники были очень достойные. Чтобы добиться результата, нужно постоянно тренироваться и готовиться. У меня есть одно преимущество: если большинство спортсменов играют в основном одной рукой, то я часто задействую и правую, и левую. Сначала теннис был для меня просто хобби, а сейчас это, конечно, гораздо больше. Кубок мэра очень значим для города, ведь он приобщает людей к активному образу жизни. Во время финала к нам даже подходили люди и спрашивали, куда можно обратиться, чтобы тоже начать играть в теннис, – отметил Олег Бондаренко.

Наряду с опытными спорт­сменами соревнования открывают и новые имена. Одной из обладательниц победного кубка по итогам турнира стала Мария Чернышкова. Девочку привели в спорт родители: когда её подружки стали заниматься, они решили записать и Машу. Ей понравилось, начало получаться, и было решено играть дальше.

– Успехи – это результат опыта, упорных тренировок и частых турниров, которые в последнее время очень активно проводятся в Южно-Сахалинске. Игры в этот раз были сложными, и первую я проиграла. Но потом собралась и в итоге всё равно завоевала первое место,– поделилась Мария.

Ещё одним важным моментом церемонии стало чествование семейных команд. В этом году, объявленном губернатором Валерием Лимаренко Годом счастливого материнства, в Южно-Сахалинске стартовал проект Детсадовской теннисной лиги «Большой маленький теннис», запущенный по программе «Спорт против подворотни». Он принёс большой теннис в дошкольные учреждения. Его участниками стали два детских сада – № 35 «Сказка» и № 47 «Ягодка».

Призёры турнира

PRO+ Любитель, парный разряд (женщины)

1 место – Мария Чернышкова, Воднева Анна. 2 место – Анастасия Ефременкова, Татьяна Усачева. 3 место – Василиса Кочкадаева, Юлия Яковлева.



PRO+ Любитель, парный разряд (мужчины)

1 место – Семен Батин, Сергей Шалопугин. 2 место – Максим Бэ, Илья Степлевич. 3 место – Сухроб Машидов, Александр Котвицкий.

PRO+ Любитель, парный смешанный разряд 1 место – Семён Батин, Оксана Ким. 2 место – Сухроб Машидов, Юлия Яковлева. 3 место – Семен Якушев, Дарья Гребенюк.

Ветераны

1 место – Сергей Уханов. 2 место – Владимир Воднев. 3 место – Руслан Чирков.

Любители, высшая лига, одиночный разряд (женщины)

1 место – Анна Княжище. 2 место – Анна Воднева. 3 место – Екатерина Нечаева.

Любители, высшая лига, одиночный разряд (мужчины)

1 место – Олег Бондаренко. 2 место – Илья Степлевич. 3 место – Денис Громов.

Любители, одиночный разряд (женщины)

1 место – Елена Куракина. 2 место – Татьяна Медведева. 3 место – Анастасия Стасюк.

Любители, одиночный разряд (мужчины)

1 место – Сергей Волков. 2 место – Константин Леженин. 3 место – Вячеслав Чун.



«Дебютант», одиночный разряд (женщины)

1 место – Оксана Ли. 2 место – Алёна Черепеникова. 3 место – Людмила Бабанина.

«Дебютант», одиночный разряд (мужчины)

1 место – Александр Суровцев. 2 место – Никита Турубаров. 3 место – Григорий Карагулаков.

Любители, высшая лига, парный разряд (мужчины)

1 место – Палиенко Анатолий, Денис Громов. 2 место – Сергей Шалопугин, Дмитрий Горбушков. 3 место – Александр Котвицкий, Сергей Уханов.



Любители, парный разряд (женщины)

1 место – Анна Княжище, Анна Воднева. 2 место – Татьяна Усачева, Ирина Аксютенко. 3 место – Ксения Аман, Ольга Журихина.

Любители, парный разряд (мужчины)