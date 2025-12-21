В областном краеведческом музее открылась выставка «Острова ихтиофагов»

— Не каждый знает значение этого слова, — сообщила заведующая отделом археологии музея, кандидат исторических наук Ольга Шубина. – Давая такое название экспозиции, мы тем самым решили заинтересовать людей новыми сведениями.

Оказывается, древние эллины называли ихтиофагами племена, которые питались в основном рыбой. Вот и сотрудники музея, взявшись за новый научный проект, свидетельствуют: рыба с древности не только кормила островитян, помогая им выжить, но и одевала, обувала, украшала их быт, приобщала к музыке и художественным промыслам.

Рыба и сейчас во многом определяет наше благосостояние,. К счастью, её у нас в достатке: в Охотском море обитает более 270 видов рыб, а в Японском — около 365. Коренные народы Севера с незапамятных времён ловили тихоокеанских лососей, осётров, тайменей, корюшку, камбалу, навагу, сельдь, краснопёрку… На выставочном стенде благодаря талантливым рукам таксидермиста Сергея Удовенко образцы этих рыб выглядят как живые. Более того, можно узнать, где и когда они пойманы.

За другим витринным стеклом не менее удивительные археологические находки от каменного века до средневековья: фрагменты керамики, изготовленной ещё до нашей эры и в первые тысячелетия нашей эры. На черепках орнаменты в виде рыболовных сетей и изображения рыбок, вдохновивших на творчество древних гончаров.

Нынешним рыболовам с их современными орудиями рыбной ловли будет интересно поглядеть на крючки, гарпуны, остроги, каменные грузила, которым не одна тысяча лет. С виду примитивные, они, тем не менее, сделаны вполне эстетично, со знанием промысловых нюансов.

А знаете ли вы, что рыбья кожа у аборигенов шла не только на сумки, кисеты, рукавицы, непромокаемую одежду и обувь, но и на паруса для лодок? Кстати, нынешняя выставка уникальна тем, что в ней представлены два варианта исторической реконструкции, выполненной известным сахалинским краеведом и историком Игорем Самариным. Это комплексы айнского домашнего очага и деревянного сельдевого пресса «симэ доу» для изготовления тука. Это удобрение продавали в Японию для подкормки полей риса, индиго и других сельхозкультур. Впечатляет точная копия оборудования XIX — начале ХХ века, мерки с которого Игорь Анатольевич снимал лет десять назад в одном из музеев Страны восходящего солнца. В 2025-м историк-«золотые руки» завершил трёхлетнюю работу с деревянными заготовками. И сельдяной пресс стал, можно сказать, уникальным музейным экспонатом.

Ярких красок экспозиции «Острова ихтеофагов» добавили живописные работы сахалинских художников Олега Папузина, Юрия Черпакова, Нины Наумовой, Валерия Шахназарова, Натальи Кирюхиной. Свои аппликации, декоративные мини-панно и кулоны из рыбьей кожи и меха нерпы представили мастерицы Вероника Осипова и Анна Ли.

Научный и творческий проект сотрудников отдела археологии и художников-экспозиционеров удачно и не скучно соединил древность и современность, удивил новизной находок и оригинальным дизайном. С чем организаторов и поздравили первые посетители выставки.

Людмила Степанец.