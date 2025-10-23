В обновленном консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска будут делать высокотехнологические операции

В старом корпусе консультативно-диагностического центра завершается капитальный ремонт третьего и четвёртого этажей. Там оборудуют операционные для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. А после операций пациенты будут восстанавливаться в новых комфортных палатах.

Изменения затронули не только внутренние помещения КДЦ. На здании обновили фасад в соответствии с противопожарными требованиями, сделали входные группы. Построили газовую станцию, чтобы обеспечивать кислородом пациентов во время операций и после них. Модернизировали лифт, теперь в нём свободно помещается медицинская каталка.

На третьем этаже обустроили круглосуточный стационар. Принимать пациентов здесь готовы уже в ноябре. В отделении обновили инженерные коммуникации, стены, пол и потолок, установили современную мебель, украсили интерьер картинами и растениями. Предусмотрели 14 комфортных палат разной вместимости – всего 35 коек. В каждой есть душ и туалет. Также сделали переход между старым и новым корпусами КДЦ.

– Раньше в консультативно-диагностическом центре не было круглосуточного стационара. Специалисты делали только несложные хирургические манипуляции, после которых пациент вечером мог уйти домой, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко, проинспектировавший ход обновления медучреждения. – Теперь у нас разворачивается отделение, где будут проводить высокотехнологичные операции. Привлекаем ведущих докторов России для обучения наших врачей. А ключевым партнёром стал Тихоокеанский государственный медицинский университет, филиал которого недавно заработал на Сахалине. Всё делается для того, чтобы сахалинцам и курильчанам приходилось как можно реже летать на материк за высокотехнологичной медицинской помощью. Это же было одним из моих главных обещаний сахалинцам и курильчанам.

При наличии медицинских показаний для жителей области операции будут выполняться бесплатно, по полису ОМС. Значительная часть таких вмешательств сейчас проводится за пределами региона. С вводом новых технических возможностей необходимость в выезде на лечение по многим из них отпадёт.

На четвёртом этаже старого корпуса сейчас оборудуют операционный блок. Завершить работы планируется до конца этого года. Здесь разместят две передовые операционные, палату реанимации и другие необходимые помещения.

– Были усилены несущие конструкции стен на этаже. Сейчас идёт монтаж так называемых «чистых помещений». Обязательное требование – защитная оболочка делается из свинца. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стерильность в операционных. Приехали специалисты из Москвы, чтобы все работы были выполнены на высшем уровне. Простые разнорабочие к таким процессам не допускаются, – сообщил заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

Как рассказал министр здравоохранения области Владимир Кузнецов, в новых операционных будут проводить высокотехнологичные хирургические манипуляции, которых прежде в островном регионе не делали. Среди них – роботизированные травматологические вмешательства, эндопротезирование суставов пальцев кисти, бариатрические операции для пациентов с ожирением, имплантация колец роговицы.

Ещё две малые операционные работают сегодня в новом корпусе КДЦ. С открытием круглосуточного стационарного отделения в них тоже начнут проводить более сложные вмешательства по урологии, гинекологии, проктологии, лазерной хирургии и другим профилям медицинской науки. После операций пациентов будут доставлять по переходу между зданиями в стационар. Здесь они смогут находиться в комфортных палатах от трёх до семи дней – столько в среднем требуется для восстановления.

Николай ПРАСОЛОВ.

В ТЕМУ

Капитальное обновление медицинских учреждений идёт не только в областном центре. В этом году капремонт затронул центральные районные больницы Корсаковского, Анивского, Невельского, Александровск-Сахалинского, Ногликского, Курильского и Южно-Курильского районов. В 2026-м начнутся работы в Смирныховской и Долинской ЦРБ. Масштабный ремонт проводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.