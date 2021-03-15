В одной из квартир г. Макарова обнаружено тело 14-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти.

В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений на теле погибшего, а также, признаков борьбы в квартире не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних должностными лицам органов системы профилактики.