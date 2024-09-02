В огненные годы наш фотокорреспондент Григорий Соколов создавал хронику Победы

В сентябре 1941 года фотограф спортивного общества «Динамо» г. Александровска 26-летний Григорий Соколов был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Определили его фотографом политотдела 79-й стрелковой дивизии. Это соединение было одним из основных в Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года.

Во время боевых действий старший сержант Григорий Соколов постоянно находился в передовых частях, запечатлевал на плёнку атаки подразделений, фронтовые будни бойцов, командиров, делал снимки отличившихся для многотиражных газет и для оформления истории дивизии, фиксировал моменты сдачи японцев в плен, работу советских комендантов с мирными японскими подданными, эпизоды первых послевоенных дней.

За фронтовую работу старший сержант получил благодарность Сталина, награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд», орденом Отечественной войны II степени. В представлениях к наградам отмечалось образцовое выполнение Г. Соколовым заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество.

В 1946 году Григорий Петрович демобилизовался и начал внештатно сотрудничать с редакцией газеты «Советский Сахалин», которая в то время располагалась в Александровске. В марте 1947-го был принят в штат фотокорреспондентом.

В том же году редакция переехала в Южно-Сахалинск, а вместе с ней и семья Соколовых.

В газете Григорий Петрович трудился до 1965 года. За это время опубликовал сотни фотографий из трудовых коллективов области, портретов передовиков производства, освещал торжественные моменты и события. По его снимкам можно проследить целую эпоху в развитии островов.

В 2007 году родственники Соколова передали в госархив Сахалинской области уникальный архив фотокорреспондента – 500 конвертов с почти 2000 негативов. Они хранят память о десятилетиях, отмеченных мужеством и героизмом тысяч людей, трудовые порывы сахалинцев и курильчан.

В 2010 году вышел в свет фотоальбом «Последние залпы Великой войны. Сахалин и Курильские острова в августе 1945 года» с лучшими работами Григория Соколова, запечатлевшими боевые действия 79-й стрелковой дивизии.

Вячеслав ВЯЧИН.