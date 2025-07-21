В Огоньках боролись за звание лучшего жокея «Золотой подковы»

Эти традиционные соревнования по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области прошли уже в 19 раз. Участвовали 29 талантливых спортсменов из различных районов острова: Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского, Поронайского, Углегорского, Анивого, Холмского и Южно-Сахалинска.

– Конный спорт – это особое единение силы, грации и благородства. Здесь собрались лучшие из лучших, чтобы продемонстрировать не только мастерство, но и мужество, а также дух соперничества, – сказала заместитель министра спорта области Светлана Ходюш.

Соревновались жокеи и их скакуны на дистанциях 1000, 1400, 1800 и 2000 метров, а также в мощности прыжка и скачках на пони.

По результатам гонки на 1000-метровой дистанции первое место уверенно завоевали Полина Лихачёва и конь Фурор. Анастасия Мурзина и Ариэль финишировали вторыми, а бронзовыми призёрами стали Полина Попова и Камила.

В забеге на 1400 метров отличились Марина Дурова и лошадь Эмилка, занявшие первое место. Серебряными призёрами стали Вероника Тучкова и Элис, а «бронзу» получила пара Александр Белов и Поднебесная.

Сложная дистанция в 1800 метров покорилась команде Эльвиры Мамаевой и Максимуса. Вторую позицию заняли Ангелина Коноваленко и Маэстро, а третьим призёром стал Александр Белов и Крэй Эвт.

Главный приз «Золотой подковы Сахалина» завоевал дуэт Вероники Архаровой и коня Зидана, прошедший 2000 метров быстрее остальных конкурентов. По словам победительницы, на подготовку четвероногого напарника к соревнованиям ушло три года.

– На дистанции сегодня был очень серьёзный конкурент, с большим уважением к нему относимся, было приятно с ним соревноваться, но всё-таки мы оказались лучше. Сама дорожка была подготовлена на очень высоком уровне, снабдили песком, так что было не страшно, несмотря на погодные условия, – рассказала Вероника.

Завершающим этапом стало испытание высоты прыжка, в котором верх одержали Ева Ватажникова и Василий. Яна Ведерникова и Джульетта стали серебряными призёрами, а Елизавете Волковой и Легенде досталась «бронза».

В завершение главный судья соревнований Ксения Фёдорова поделилась планами. Согласно решению организаторов, XX-я «Золотая подкова Сахалина» состоится в селе Кировском уже в следующем году, возвращаясь к истокам первых соревнований середины 2000-х годов.

Елена КУЛИКОВА.

Фото пресс-службы областного минспорта.