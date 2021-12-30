Во саду ли, в огороде… Новый проект «Советского Сахалина»

Представляем новый проект «Советского Сахалина». Под рубрикой «Во саду ли, в огороде…» в газете будут публиковаться нескучные зарисовки из дачной жизни, заметки об экзотических растениях, которые в качестве эксперимента пробуют культивировать на своих участках островные дачники-огородники.

Здесь же уместны забавные случаи из жизни дачников. Поделитесь вашими яркими впечатлениями от минувшего теплого сезона. Заглядывают ли на ваш участок лесные обитатели – звери, птицы? Находите ли вы с ними общий язык? Многих увлекает ландшафтный дизайн на придомовых участках. Покажите свои шедевры, расскажите, какую очередную фишку придумали – себе на радость и гостям на удивление!

Присылайте фотографии и видео, делитесь фирменными рецептами блюд из выращенной своими руками продукции. В среде дачников-огородников немало людей креативных, которые в свободное от работы на грядках время поют, пишут картины, изготавливают поделки из природного или подручного материала. Явите миру ваши произведения, сопроводив фото и видео кратким текстом с объяснением происходящего и указав номер контактного телефона для связи!