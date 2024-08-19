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В Охе чествовали 85-летнего ветерана нефтяной отрасли Валентину Антушеву

Фото: Евгений Михлик (https://ok.ru/profile/586021225427).

В числе других гостей поздравить её из Москвы приехали внуки.

Биография Валентины Ивановны типична для поколения, которое называют  детьми войны. Она родилась и выросла в Охе, детство её пришлось на тяжёлые времена начала 40-х годов прошлого столетия. Как большинство сверстников, охинка пережила множество испытаний и лишений. Но эти трудности сформировали её как сильную и целеустремлённую личность.

За эти качества женщину ценили на работе. Она более 40 лет проработала оператором вычислительных машин в пусковом информационном вычислительном центре нефтяников, её не раз отмечали за неоценимый вклад в развитие нефтегазовой отрасли на севере Сахалина.

Вместе с родными и близкими юбиляршу пришёл поздравить районный мэр Евгений Михлик. Он отметил, что все охинцы и бывшие коллеги знают её как человека сильной души и доброго сердца.

Сама Валентина Ивановна в ответ рассказала, что тронута таким вниманием и что на заслуженном отдыхе её жизнь наполнена заботой о близких, она ощущает свою полезность людям, а поэтому скучать ей не приходится.

Антон СМОЛЯКОВ.

 

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