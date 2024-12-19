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В Охе местный житель похитил 600 литров топлива из чужого гаража

Тематическое фото: forum.guns.ru

А до этого – магнитолу, колёса и автомобильные диски.

С таким заявление обратился в отдел полиции 71-летний охинец. По его словам, неизвестные пробили дыру в стене гаража, похитили дизель, который хранился в металлических бочках и пластиковых канистрах. Сумма ущерба – 42 тысячи рублей.

Сотрудники следственного отдела и областного управления уголовного розыска в скором времени установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний житель Охи. Ему выдвинуты обвинения по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Мужчину отправили под стражу.

Во время расследования выяснилось, что подозреваем причастен ещё к трём похожим преступлениям, совершенным в этом году. Злоумышленник также похитил автомагнитолу и вынес из чужого гаража колёса и автомобильные диски.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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