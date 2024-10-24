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В Охе определили лучших шахматистов в трудовых коллективах

Фото: https://okha65.ru/

В Охе прошёл пятый этап ежегодной муниципальной спартакиады. За шахматными столами сошлись работники 16 организаций городского округа.

В командном зачёте лучший результат показала команда спортивной школы, набрав 10,5 очка. В шаге от первого места оказалась Охинская ТЭЦ – 10 очков. Тройку лидеров замкнули представители ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз» с результатом 9,5 очка.

В личном зачёте среди мужчин лучшими стали Александр Токарев («ННК-Сахалинморнефтегаз»), Дмитрий Терехин (администрация Охинского городского округа) и Дмитрий Барданов (школа № 7 им. Д. М. Карбышева). За женским столом своё превосходство ожидаемо показала представитель спортивной школы тренер-преподаватель по шахматам Марина Шелехова. Второе и третье места поделили Екатерина Краснопеева из охинского филиала СахГУ и Евгения Ралкова из школы № 4.

По прошествии пяти этапов спартакиады-2024 тройку лидеров представляют спортивная школа, нефтяники и энергетики. Но ситуация может измениться. Впереди у трудовых коллективов Охи соревнования по плаванию и волейболу. Тогда точно станет известно, кто самый спортивный.

Анастасия КАРАМУШКИНА. 

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