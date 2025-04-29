В Охе появится своя памятная медаль «Оха фронту: вместе мы сила!»

Её будут вручать местным жителям за вклад в поддержку участников СВО и их семей. Решение об учреждении награды приняли на заседании горсобрания депутатов.

К разработке дизайна награды активно подключилась охинская школа искусств № 2. Автором эскиза стал преподаватель Никита Костров. Знак выполнен в символичном стиле, отражающем единство тыла и фронта.

На лицевой стороне изображены руки – мужская в тактической перчатке и женская, тянущиеся друг к другу, что символизирует помощь фронту. На фоне символ СВО – буква «V». По кругу – лента с надписью «Вместе мы сила» и лавровая ветвь.

На обратной стороне медали – герб района и надпись «Оха и фронт едины. Колодка прямоугольной формы с бирюзовой орденской лентой (в цвет флага области) и металлическим шильдом с надписью «Оха фронту».

Изготовят медаль на Волговятском монетном дворе. Первое награждение почетными знаками запланировано на День города.

Наталья ДЕСЯТОВА.