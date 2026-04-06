В Охе поздравили будущих мам на концерте «Два сердца»

Здесь прошёл праздничный концерт «Два сердца» в преддверии Дня беременных, который отмечается 7 апреля. На сцену вышли местные творческие коллективы. А будущие мамы получили приятные подарки от организаторов и спонсоров.

После концерта работала ярмарка, где можно было купить изделия ручной работы для будущих родителей и сувениры от коренных народов Севера. Популярной была тематическая фотозона, где каждый спешил сделать селфи на память. А специалисты центра социальной поддержки и центра занятости рассказали будущим и уже состоявшимся родителям о государственной поддержке семей и вариантах трудоустройства будущих мам.