В Охе прошёл концерт в честь милых дам в интересном положении

Номера подобрали тематические, перед будущими мамами выступили солисты Дворца культуры и ученики местной музыкальной школы. Каждый мог сделать селфи в фотозоне, для мам с детишками организовали игровой уголок.

Руководитель коллектива любительского художественного творчества «Гротеск» Кристина Фролова отметила, что всё прошло отлично и девушки были тронуты проявленным вниманием.

Им подарили цветы, «Мамин дневник» с полезными советами о беременности и презенты для будущих малышей.

День беременных становится новой традицией. Впервые он прошёл в формате акции в 2022 году, а в 2023-м стал всероссийским праздником. Отмечается он два раза в год, 7 апреля и 7 октября.