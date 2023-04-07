В Охе увековечили память прокурорского работника

На здании охинской прокуратуры появилась мемориальная доска бывшему ее работнику, заслуженному юристу РСФСР, ветерану труда Алексею Салову.

Алексей Александрович оставил заметный след в истории города.

Он родился в 1929 году в г. Вичуга Ивановской области, в 1946-м году вместе с родителями переехал на Сахалин. После окончания школы поступил в Свердловский юридический институт. В 1951 году приехал в Оху и проработал здесь более 40 лет.

Начинал свою деятельность с должности народного следователя (так она тогда называлась) городской прокуратуры. Затем работал старшим следователем, старшим помощником областного прокурора.

С 1960 года пять лет руководил охинской городской прокуратурой.

На церемонию открытия пришли представители местной администрации, детского военно-патриотического общественного движения «Юные Карбышевцы».

Собравшиеся почтили память ветерана прокуратуры минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Эдуард Самойлов.

Фото с телеграм-канала мэра Охинского района Евгения Михлика.