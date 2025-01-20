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В Охе воры сливают бензин из припаркованных автомобилей

Фото: gji.kostroma.gov.ru

В Охе воры сливают топливо из припаркованных автомобилей.

Расхитители попали на камеру видеонаблюдения около четырёх утра во дворе дома на улице 60 лет СССР. На кадрах – двое мужчин, предусмотрительно спрятавшие лица под капюшонами. Быстро, озираясь по сторонам, они за пару минут при помощи шланга слили бензин в канистру. Слить топливо у соседней машины не получилось – не открылся люк бензобака.

Охинцы утверждают, что это уже не первый случай. Но в полицию никто не обращался, считая, что поймать злоумышленников будет сложно.

В свою очередь, местные правоохранители просят охинцев сообщать о подобных происшествиях или подозрительных людях. Похитителей бензина могут привлечь к ответственности, вплоть до лишения свободы. А также рекомендует парковать автомобили в хорошо освещённых местах и устанавливать видеонаблюдение.

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