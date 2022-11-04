В Охе возвели стелу, посвященную подвигу тружеников тыла во время Великой Отечественной войны

В годы войны на севере острова высокими темпами рос промысел нефти. Также охинцы снабжали страну рыбой.

Стела представляет собой конструкцию с металлическим каркасом. Высота сооружения – более 9 метров. На барельефе – Охинский район во времена Великой Отечественной войны, а также трасса нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре.

Кроме того, на памятном сооружении размещен герб муниципального образования и текст указа Президента РФ.

В торжественном открытии объекта принял участие губернатор Валерий Лимаренко.

— Мы все вместе долго добивались присвоения Охе почетного звания – Города трудовой доблести. И вот, наконец, в сентябре прошлого года Президент Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий Указ. На сегодняшний день таких городов в России всего 44», – подчеркнул глава области.