В охинской школе № 5 имени Алексея Беляева открыли первый казачий класс

Он стал логичным продолжением детсадовской группы такой же направленности, открытой три года назад в детском саду «Родничок».

У малышей сразу же появились наставники – коллектив казачьей культуры «Северный ветер» из городского Дома детства и юношества, завоевавший признание на общероссийском уровне и получивший звание образцового. Старших товарищей и детсадовцев связывают дружеские отношения – в «Родничке» регулярно проводились казачьи мастер-классы, дети с удовольствием ходили на выступления, узнавали на занятиях интересные сведения о богатом наследии казаков. В первый класс дошколята пришли с хорошим багажом знаний о своих предках.

Как рассказал глава Охинского района Евгений Михлик, в классе предусмотрены занятия по традиционным казачьим ремеслам, истории казачества, а также проведение спортивных мероприятий, национальных праздников. Они органично интегрированы в учебный процесс.

Владимир ПАВЛОВ.